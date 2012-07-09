Создать из фото бесшовную заливку для фотообоев

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок232 просмотра

Необходимо создать из фото бесшовную качественную заливку для фотообоев в CorelDRAW и сохранить в формате CorelDRAW 11, CorelDRAW X4 (14), CorelDRAW X5 (15)

В крайнем случае найти похожую качественную фотку для бесшовных заливок

Размер фотообоев: высота 2,35 м и ширина 5,40 м

Сразу в CorelDRAW забиваете этот размер, сверху пустой квадрат и по центру страницы, и растровая заливка из файла.

Но для этого нужно JPG сделать так, чтобы не было швов при заливке видно

Файл здесь: http://print51.ru/files/iStock_000015042866XXXLarge.rar (19,45 Мб) - красные розы

CorelDRAW
13 лет назад
lekas
Роман 
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eney19
54 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Молодец Наталья. Всё сделала быстро. Всё оперативно подкорректировала по моей просьбе. Была всегда на связи.
Было очень приятно сотрудничать с Романом! Оплата достойная и своевременная )) Рекомендую как очень хорошего заказчика :)

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eney19
54 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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