Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество. ...
Создать из фото бесшовную заливку для фотообоев
Необходимо создать из фото бесшовную качественную заливку для фотообоев в CorelDRAW и сохранить в формате CorelDRAW 11, CorelDRAW X4 (14), CorelDRAW X5 (15)
В крайнем случае найти похожую качественную фотку для бесшовных заливок
Размер фотообоев: высота 2,35 м и ширина 5,40 м
Сразу в CorelDRAW забиваете этот размер, сверху пустой квадрат и по центру страницы, и растровая заливка из файла.
Но для этого нужно JPG сделать так, чтобы не было швов при заливке видно
Файл здесь: http://print51.ru/files/iStock_000015042866XXXLarge.rar (19,45 Мб) - красные розы
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