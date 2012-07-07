Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2.

Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество.

Готовый вариант должен иметь размер 700 на 400 пикс. в psd формате по слоям.

Пример прикрепил, остальное закачаю на обменник.