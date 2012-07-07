Для каталога в интернет-магазин нужно сделать обтравку порядка 3500 фото. Сейчас фото на сером фоне с тенями. Пример в приложении. Жду Ваших предложений по цене и сроку выполнения.
Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели
Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2.
Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество.
Готовый вариант должен иметь размер 700 на 400 пикс. в psd формате по слоям.
Пример прикрепил, остальное закачаю на обменник.
Выбранный исполнитель
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