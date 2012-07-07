Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок262 просмотра

Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2.

Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество.

Готовый вариант должен иметь размер 700 на 400 пикс. в psd формате по слоям.

Пример прикрепил, остальное закачаю на обменник.

13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Edu72
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Впечатления от сотрудничества положительные: быстро, качественно, я доволен на 100%. Советую, никаких проблем!
Заказчик надежный и адекватный. От общения с Николаем остались приятные впечатления. Рекомендую

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Edu72
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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