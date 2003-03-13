Обтравка фото для каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок444 просмотра

Для каталога в интернет-магазин нужно сделать обтравку порядка 3500 фото. Сейчас фото на сером фоне с тенями. Пример в приложении. Жду Ваших предложений по цене и сроку выполнения.

13 лет назад
hakanaydemir
Хакан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$300
40 дней

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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