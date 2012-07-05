Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество. ...
Редактирование 5 изображений для сайта
1) в файле header-bg необходимо вместо текущего текста (его полностью убрать) добавить надпись, находящуюся в файле header-bg-add
2) в файлах с названием header-banner необходимо убрать текущие изображения и добавить вместо них изображения из файлов с названием header-banner-add. Соответствия по номерам файлов нет, просто посмотрите какая картинка по цвету лучше подходит для каждого из прямоугольников. Все новые изображения должны находиться с левой стороны в прямоугольниках (т.е. надпись Гугл на одной из исходных картинок - исключение).
Прилагаю PSD файл, в котором видна общая картина и есть все эти элементы.
Необходимо выполнить как можно скорей.
Выбранный исполнитель
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