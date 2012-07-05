Редактирование 5 изображений для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок215 просмотров

1) в файле header-bg необходимо вместо текущего текста (его полностью убрать) добавить надпись, находящуюся в файле header-bg-add

2) в файлах с названием header-banner необходимо убрать текущие изображения и добавить вместо них изображения из файлов с названием header-banner-add. Соответствия по номерам файлов нет, просто посмотрите какая картинка по цвету лучше подходит для каждого из прямоугольников. Все новые изображения должны находиться с левой стороны в прямоугольниках (т.е. надпись Гугл на одной из исходных картинок - исключение).

Прилагаю PSD файл, в котором видна общая картина и есть все эти элементы.

Необходимо выполнить как можно скорей.

13 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Оперативная работа с учетом всех пожеланий. Спасибо!
Сразу нашли общий язык с Александром.Отличный заказчик. Я доволен сотрудничеством. Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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