Нужна конвертация из ai в cdr. Срочно!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок204 просмотра

Помогите, пожалуйста конвертировать из иллюстратора в корел. Нужно очень срочно.

http://narod.ru/disk/55477775001.20122fa56beead3e8f2c1de5ef62d5d7/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.ai.html

13 лет назад
iva7812
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Сделал все качественно и быстро. Ответил на все интересующие вопросы. Однозначно 10 из 10! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад