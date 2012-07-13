Коллаж из фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен29 заявок497 просмотров

Необходимо сделать коллаж из 4-6 фотогрфий в виде пленки, где кадры идут друг за другом. Минимальные сроки. От Вас стоимость

13 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Все сделано оперативно и очень качественно. Результатом доволен, рекомендую.
Илья, спасибо Вам за приятное сотрудничество. Очень доволен!!!

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад