Необходимо удалить фон на картинках для интернет магазина. Объём большой. Рассмотрю Ваши предложения, с ув,
Нужно создать фотокнигу
Нужно создать фотокнигу для 15 учеников
Нужно, что-то оригинальное, не похожее на ширпотреб в интернете.
Нужно обработать убрать фон в 30 фотографий, сделать ретуш фотографий лица.
+ 20-30 фотографий общего предназначения что будут вставляться по книге... + ~ 20 учителей
Вообщем нужно сделать 15 уникальных обложек + 12 внутренних + 2 форзаца.
Условие получение роботы указанные точные сроки выполнения, суммы за всю роботу, оплачиваю после выполнения. и сделанная 1 обложка (фото снизу) + в ней должно быть предусмотрены 4-6 мест под дополнительны фото:
http://pro.cyfrolab.com/printbook_20x30 требования
Выбранный исполнитель
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