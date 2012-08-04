Нужно создать фотокнигу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки218 просмотров

Нужно создать фотокнигу для 15 учеников

Нужно, что-то оригинальное, не похожее на ширпотреб в интернете.

Нужно обработать убрать фон в 30 фотографий, сделать ретуш фотографий лица.

+ 20-30 фотографий общего предназначения что будут вставляться по книге... + ~ 20 учителей

Вообщем нужно сделать 15 уникальных обложек + 12 внутренних + 2 форзаца.

Условие получение роботы указанные точные сроки выполнения, суммы за всю роботу, оплачиваю после выполнения. и сделанная 1 обложка (фото снизу) + в ней должно быть предусмотрены 4-6 мест под дополнительны фото:

http://pro.cyfrolab.com/printbook_20x30 требования

13 лет назад
ferdinant
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$125
5 дней
Очень доволен работой с Еленой. Очень внимательна. Прислушивается к пожеланиям. Очень аккуратный человек, что для меня Очень Важно! Всем рекомендую.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад