Нужно создать фотокнигу для 15 учеников

Нужно, что-то оригинальное, не похожее на ширпотреб в интернете.

Нужно обработать убрать фон в 30 фотографий, сделать ретуш фотографий лица.

+ 20-30 фотографий общего предназначения что будут вставляться по книге... + ~ 20 учителей

Вообщем нужно сделать 15 уникальных обложек + 12 внутренних + 2 форзаца.

Условие получение роботы указанные точные сроки выполнения, суммы за всю роботу, оплачиваю после выполнения. и сделанная 1 обложка (фото снизу) + в ней должно быть предусмотрены 4-6 мест под дополнительны фото:

http://pro.cyfrolab.com/printbook_20x30 требования