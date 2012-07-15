Необходимо обработать 455 фоток, ТЗ на обработку - во вложенном файле. Фотки в формате jpg, архивом, размер 640х425. Из каждой фотки должно получиться 2 фотки. Результат - 910 фоток итого получится. Имя ...
Обработка фотографий для инет-магазина
Нужно из имеюшихся несколько фото отобрать самое удавшееся и обработать( цветокоррекция, ретушь) фото, сдлать одну модель .
таких моделей будет около 50 ( для первого задания) - вообще нужно на постоянной основе обрабатывать фото.
сроки и цены .
за всю работу или цену для одной модели.
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