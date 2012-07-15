Обработка фотографий для инет-магазина

Нужно из имеюшихся несколько фото отобрать самое удавшееся и обработать( цветокоррекция, ретушь) фото, сдлать одну модель .

таких моделей будет около 50 ( для первого задания) - вообще нужно на постоянной основе обрабатывать фото.

сроки и цены .

за всю работу или цену для одной модели.