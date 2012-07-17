Обработать много фоток

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки383 просмотра

Необходимо обработать 455 фоток, ТЗ на обработку - во вложенном файле.

Фотки в формате jpg, архивом, размер 640х425.

Из каждой фотки должно получиться 2 фотки. Результат - 910 фоток итого получится.

Имя файла сохранить оригинальное для фотографии оригинального размера (*.jpg) , и имя файла для второго фото (*-1.jpg).

Размеры соответсвенно 640х425 (положить все эти фотки в папку с названием "Фото большие") и 372Х252 (положить все эти фотки в папку с названием "Фото маленькие").

Всё в архив - и на какое-нибудь файловое хранилище закачать.

После начала работы предоставляете 10 фоток сделанных - утверждаем, и далее делаете остальные.

Срок работы 3-4 дня, от вас ожидаю цену, выбираю до завтрашнего утра.

13 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Всё в срок и хорошо
Серьезный заказчик. Подробное ТЗ. 100% понимания. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавить фамилии/номера на футбольную форму

    Есть фотографии футбольной формы со спины. Нужно на них добавить номера и фамилии футболистов (список я предоставлю). Шрифты нужны оригинальные. Их у меня нет. Футболистов будет больше 100, клубов больше 20. Предлагайте ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото 600х600

    Требуется обработать 130 фотографий для сайта. Требуемый размер готовых фото 600х600. Пример фото в приложении.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна конвертация из ai в cdr. Срочно!

    $50

    Помогите, пожалуйста конвертировать из иллюстратора в корел. Нужно очень срочно. http://narod.ru/disk/55477775001.20122fa56beead3e8f2c1de5ef62d5d7/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.ai.html

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать из фото бесшовную заливку для фотообоев

    $10

    Необходимо создать из фото бесшовную качественную заливку для фотообоев в CorelDRAW и сохранить в формате CorelDRAW 11, CorelDRAW X4 (14), CorelDRAW X5 (15) В крайнем случае найти похожую качественную фотку для бесшовных заливок ...

    CorelDRAW
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

    Обработать 21 фото диванов из них 12 шт jpg и 9 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым), можно придать немного тени для естественности и на сколько это возможно вытянуть качество. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактирование 5 изображений для сайта

    1) в файле header-bg необходимо вместо текущего текста (его полностью убрать) добавить надпись, находящуюся в файле header-bg-add 2) в файлах с названием header-banner необходимо убрать текущие изображения и добавить вместо них изображения ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обтравка фото для каталога

    Для каталога в интернет-магазин нужно сделать обтравку порядка 3500 фото. Сейчас фото на сером фоне с тенями. Пример в приложении. Жду Ваших предложений по цене и сроку выполнения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется обработка фотографий

    Нужна обработка свадебных платьев (пример и желаемый результат(фото св платьев на улице) прикреплены). Основная задача в том, чтобы правильно обработать само платье, а не модель. Кружева, заломы, рюши – все должно выделяться. Структура должна быть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Удалить фон с фотографий букетов для ИМ

    $10

    Требуется качественно удалить фон 30 фотографий товаров Выглядеть все должно красиво, как здесь http://www.yamme.ru/products/rozy-multikolor-elegantnost/ Исполнителю предстоит тестовое задание: удалить фон 1 фото: http://www.ftdimg.com/pics/products/FC30_330x370.jpg Это нужно, чтобы понять, что ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фото

    Есть отсканенная фотография, к сожалению на общем фоне. Нужно сделать портрет (фото 15*20). Насколько это реально и цена вопроса.Человек справа.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад