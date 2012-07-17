Обработать много фоток

Необходимо обработать 455 фоток, ТЗ на обработку - во вложенном файле.

Фотки в формате jpg, архивом, размер 640х425.

Из каждой фотки должно получиться 2 фотки. Результат - 910 фоток итого получится.

Имя файла сохранить оригинальное для фотографии оригинального размера (*.jpg) , и имя файла для второго фото (*-1.jpg).

Размеры соответсвенно 640х425 (положить все эти фотки в папку с названием "Фото большие") и 372Х252 (положить все эти фотки в папку с названием "Фото маленькие").

Всё в архив - и на какое-нибудь файловое хранилище закачать.

После начала работы предоставляете 10 фоток сделанных - утверждаем, и далее делаете остальные.

Срок работы 3-4 дня, от вас ожидаю цену, выбираю до завтрашнего утра.