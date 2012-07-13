Сделать фон белым

Работа сделана профессионально. Ничего не пришлось объяснять, Виталий сам все понял, уловил все важные моменты и сделал все грамотно. Стоимость работы порадовала. Была задержка в пересылке готовой работы, связанная с техническими проблемами у Виталия. Но в целом, я очень доволен его работой. Если нужно сделать качественно, то это к Виталию.