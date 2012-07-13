Сделать фон белым

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок254 просмотра

Необходимо сделать фон белым на всех восьми фотографиях без потери яркости и четкости сфотографированных пешек. Если это возможно, то на фото глянцевых пешек сделать как можно менее видимым объектив фотоаппарата (без потери блеска пешки).

13 лет назад
briza
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$3
1 день
Работа сделана профессионально. Ничего не пришлось объяснять, Виталий сам все понял, уловил все важные моменты и сделал все грамотно. Стоимость работы порадовала. Была задержка в пересылке готовой работы, связанная с техническими проблемами у Виталия. Но в целом, я очень доволен его работой. Если нужно сделать качественно, то это к Виталию.
Грамотный заказчик. оплата своевременная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Михаил советую только контактные данные написать в профиле, имея ваш е-мейл заранее я бы сразу выполненую работу прислал (до возникновения тех. проблем), а не переспрашивал бы.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

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