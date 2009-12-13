Нужно качественно вырезать 2-3 фото кошки.

Добрый день. Собственно говоря почти все в названии.

Нужно качественно вырезать кошку, кошка пушистая, сидит копилкой. Рассмотрю ваши предложения и цены. Наличие портфолио крайне желательно, так как кошка нужна для сайта и качественная насколько возможно вырезка необходима. И да, еще поправить ей цвет глаз - получились зеленые(аналог красных у человека).

Добавила фото кошки. Кошку нужно вырезать вместе с коробками из лозы.