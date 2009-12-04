На 2-х картинках изменить фон с черного на белый

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок207 просмотров
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На 2-х картинках изменить фон с черного на белый. Сейчас. Пример в приложении.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
arsee
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
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