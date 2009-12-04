На 2-х картинках изменить фон с черного на белый

Требуется обработать около 50 фото различных товаров для интернет-магазина. Фото любительские, то есть, если в общих чертах, то заменить фон (как-то покрасивее сделать), где-то подправить яркость, цвета (на ваше усмотрение, так, чтоб лучше смотрелось) и ...