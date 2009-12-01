Требуется обработать около 50 фото различных товаров для интернет-магазина. Фото любительские, то есть, если в общих чертах, то заменить фон (как-то покрасивее сделать), где-то подправить яркость, цвета (на ваше усмотрение, так, чтоб лучше смотрелось) и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фото на прозрачность или убрать фон.
за 1000 фото обработки плачу 5 уе.
работа простая.
оплата по факту.
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