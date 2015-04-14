Обработать в фотошопе иллюстрации

Есть старая ч/б фотография. Надо сделать в цвете. Интересует стоимость
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Обработать фотографии минискульптуры из эпоксидной смолы как показано на приложенном рисунке. Т.е. убрать синий фон заменив на светло-серый, синие блики фона с голов и чуть повысить резкость. Указывайте цену за 1 фото. Картинок таких порядка 200.
P.S. Не голов, а именно картинок. Каждая картинка - 5-6 голов. И не все картинки - головы. Есть и оружие (винтовки, автоматы, пулеметы), и амуниция (подсумки, лопатки, кобуры) миниатюрная.
Все их можно посмотреть на http://tank-model.ru/catalogA.htm
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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