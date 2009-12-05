Обработка фото.

Обработка фотографийЗавершен33 заявки539 просмотров
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Есть старая ч/б фотография. Надо сделать в цвете.

Интересует стоимость

14 лет назад
LarisaTim
Larisa Tim 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
T17
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Всё сделано оперативно и так как нужно, всем советую!
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