Верстка фотоальбомов

Уважаемые Господа!

Необходимо сверстать страницы фотокниги, развороты, используя имеющиеся клиентские фотографии.

формат файла: Jpeg в максимальном качестве 300 dpi (разворот цельный) подготовка в RGB (печать будет на фотобумаге)

25-30 разворотов

Выкладываю папки с файлами на народ. (ссылки будут даны выбранному кандидату)

Тема альбома: Юбилей 65 лет Анатолий.

Тема съемки: Морской круиз, все что связано с морем и кораблями.

Требуется альбом 30-30 ( в развороте 30-60). Точные размеры 305- 607мм

( по 3 мм с каждой стороны на обрезку).

Дизайн: морская стилистика.

В съемке есть крупные планы, интерьеры цветы, вообщем нужное для фона и прозрачных слоев.

В первой папке съемка до мероприятия( его три сына, внук, внучка, он сами его невестка). Лучше вего включить несколько кадров в альбом.

На первую страницу думаю вставить его портрет

Предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт такой работы.

Выкладывайте здесь образцы своих работ по фотоальбомам.

Пишите срок и стоимость за разворот.

Оплата электронными деньгами или наличными