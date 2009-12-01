Верстка фотоальбомов

Необходимо убрать задний фон с тренажеров и спортивного инвентаря. 115 изображений, разрешение в среднем 1024 х 768. Приветствуются примеры подобных работ в портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые Господа!
Необходимо сверстать страницы фотокниги, развороты, используя имеющиеся клиентские фотографии.
формат файла: Jpeg в максимальном качестве 300 dpi (разворот цельный) подготовка в RGB (печать будет на фотобумаге)
25-30 разворотов
Выкладываю папки с файлами на народ. (ссылки будут даны выбранному кандидату)
Тема альбома: Юбилей 65 лет Анатолий.
Тема съемки: Морской круиз, все что связано с морем и кораблями.
Требуется альбом 30-30 ( в развороте 30-60). Точные размеры 305- 607мм
( по 3 мм с каждой стороны на обрезку).
Дизайн: морская стилистика.
В съемке есть крупные планы, интерьеры цветы, вообщем нужное для фона и прозрачных слоев.
В первой папке съемка до мероприятия( его три сына, внук, внучка, он сами его невестка). Лучше вего включить несколько кадров в альбом.
На первую страницу думаю вставить его портрет
Предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт такой работы.
Выкладывайте здесь образцы своих работ по фотоальбомам.
Пишите срок и стоимость за разворот.
Оплата электронными деньгами или наличными
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