Убрать задний фон

Обработка фотографийЗавершен68 заявок969 просмотров
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Необходимо убрать задний фон с тренажеров и спортивного инвентаря. 115 изображений, разрешение в среднем 1024 х 768.

Приветствуются примеры подобных работ в портфолио.

14 лет назад
RRGT
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
T17
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое! Вы выполнили работу в лучшем виде! Я готова сотрудничать с вами в дальнейшем!
Спасибо за предоствленную работу! Надеюсь на сотрудничество в будущем!!!
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