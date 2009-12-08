В архиве три фото. Нужно их обработать в соответствии с приложенным там же стилем - только без лишних шумов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо убрать задний фон с тренажеров и спортивного инвентаря. 115 изображений, разрешение в среднем 1024 х 768.
Приветствуются примеры подобных работ в портфолио.
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