Обработка готовых макетов

1)Необходимо подготовить порядка 10-15 фотографий хорошего качества к размещению в портфолио.

Фотографии сделаны достаточно хорошо, но- где-то надо убрать фон, где-то добавить тень и т.д.

2)готовый макет квартального календаря тоже поготовить (добавить к постеру блок, повесить на стене)

Соответсвенно, это уже готовые работы, уже были сделаны макеты, только обработка - у себя в портфолио не размещать, это чужая работа.

Еще раз повторяю - фотографии хорошего качество, на них уже есть естественные тени и т.д., возможно, надо будет немного отретушировать (на каждую фотграфию уйдет не более 2-5 минут)