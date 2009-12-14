Обработка готовых макетов

$25
Обработка фотографийЗавершен26 заявок590 просмотров
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1)Необходимо подготовить порядка 10-15 фотографий хорошего качества к размещению в портфолио.

Фотографии сделаны достаточно хорошо, но- где-то надо убрать фон, где-то добавить тень и т.д.

2)готовый макет квартального календаря тоже поготовить (добавить к постеру блок, повесить на стене)

Соответсвенно, это уже готовые работы, уже были сделаны макеты, только обработка - у себя в портфолио не размещать, это чужая работа.

Еще раз повторяю - фотографии хорошего качество, на них уже есть естественные тени и т.д., возможно, надо будет немного отретушировать (на каждую фотграфию уйдет не более 2-5 минут)

14 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
5 дней
Отличная, качественная работа. Исполнитель ответственный и грамотный, советую к сотрудничеству.
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