Доработка фотографий до презентабельного вида

Требуется обработать около 50 фото различных товаров для интернет-магазина. Фото любительские, то есть, если в общих чертах, то заменить фон (как-то покрасивее сделать), где-то подправить яркость, цвета (на ваше усмотрение, так, чтоб лучше смотрелось) и убрать кое-какие информационные надписи с фото.

Пока что это 50 фото, потом скорее всего будут еще.

Выкладываю один из примеров этих фото. Обработайте, кто как может и выложите, пожалуйста в конкурсе. Я выберу лучшее и с исполнителем уже будем делать все остальные.

Когда будете выкладывать результат, указывайте также Вашу цену за 1 обработанное фото. Цена тоже будет иметь значение.

По поводу лишних надписей, то на приведенном примере это черным цветом написано "Костюм с капюшоном, модель..." и т.д.