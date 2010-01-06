Доработка фотографий до презентабельного вида

Обработка фотографийЗавершен23 заявки1029 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется обработать около 50 фото различных товаров для интернет-магазина. Фото любительские, то есть, если в общих чертах, то заменить фон (как-то покрасивее сделать), где-то подправить яркость, цвета (на ваше усмотрение, так, чтоб лучше смотрелось) и убрать кое-какие информационные надписи с фото.

Пока что это 50 фото, потом скорее всего будут еще.

Выкладываю один из примеров этих фото. Обработайте, кто как может и выложите, пожалуйста в конкурсе. Я выберу лучшее и с исполнителем уже будем делать все остальные.

Когда будете выкладывать результат, указывайте также Вашу цену за 1 обработанное фото. Цена тоже будет иметь значение.

По поводу лишних надписей, то на приведенном примере это черным цветом написано "Костюм с капюшоном, модель..." и т.д.

14 лет назад
anysense
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
C_A_R_M_E_L
Антон 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было выполнить заказ. Несмотря на меньшее количество фотографий, чем оговаривалось изначально, оплата была произведена в полном объеме. Буду рад сотрудничать дальше!
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