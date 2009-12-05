Обработать фото.

Здравствуйте.

Требуется за сегодня обработать примерно 20 фотографий с тортами.

Требуется сделать:

Сделать белый фон, торт разместить на какой-то красивой тарелке, навести контраст, тени... В некоторых случиях, требуется убрать надписи с тортов.

Пишите цену за обработку одной фотографии и свои контакты.

p.s. Если у вас нету свободного времени и вы не можете находится сегодня в сети постоянно - не отвечайте на проект.

Цените свои и мое время.

Спасибо.