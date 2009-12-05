Обработать фото.

Обработка фотографийЗакрыт27 заявок367 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется за сегодня обработать примерно 20 фотографий с тортами.

Требуется сделать:

Сделать белый фон, торт разместить на какой-то красивой тарелке, навести контраст, тени... В некоторых случиях, требуется убрать надписи с тортов.

Пишите цену за обработку одной фотографии и свои контакты.

p.s. Если у вас нету свободного времени и вы не можете находится сегодня в сети постоянно - не отвечайте на проект.

Цените свои и мое время.

Спасибо.

14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
SergeySedoy
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
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