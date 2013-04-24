Обработать фото

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Завершен4 заявки208 просмотров

Надо сейчас обработать фото.

Штампик вырезать.

Ваши предложения по цене?

12 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
12 лет назад
$20
1 день
Быстро выполнена работа, все пожелания учтены. Спасибо
Своевременная оплата, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
12 лет назад