Требуется на прикрепленном фото заменить покрытие столешницы на светло-бежевый мрамор. Столешница должна получиться привлекательной! Все заявки скрыты.
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Надо сейчас обработать фото.
Штампик вырезать.
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