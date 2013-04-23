Перевод растровой картинки в векторную

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки218 просмотров

Нужно векторное изображение значка( в прилож). Срок 10 ч.

12 лет назад
kravro
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$5
1 день
Великолепно выполненная работа и главное в срок. Я доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик без лишних придирок. Поставил точную задачу, в обещанное время появился в сети и принял работу. Было приятно на него работать. Всем рекомендую!!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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