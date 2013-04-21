Доработать 4 фото на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок232 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется подогнать фон к новым изображениям, копируя цветовую схему и качество с сайта hotint.ru (4 раздела на главной странице) для изменения на сайте. Размеры менять не надо, только залить фон.

Просим указывать цену и сроки.

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$3
1 день
Великолепный исполнитель! Рекомендуем к работе на 100%! Работа была сделана очень быстро и очень качественно! Владимир, еще раз спасибо)
Отличный заказчик, точное и понятное ТЗ, буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Найти фотографии в фотобанке

    $15

    Есть около 10-и туров по городу Санкт-Петербург. У эти туров есть Хайлайтс (основные достопримечательности) - фотографии к которым нам нужно купить в фотобанке. Требуется эти фотографии подобрать. С нас список хайлайтс - с вас приятный ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: диски для авто

    Есть фото автомобиля и 10 дисков. Необходимо сделать максимально реалистичный фотомонтаж дисков. При этом, новые диски на 1 дюйм больше и это необходимо учесть. Диаметр новых дисков и колес в целом, должны быть на 1 ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для обработки и ретуши фотографий

    Нужен ретушер фотографий для фотопроектов на постоянной основе. Просмотр и отбор отснятого материала, первоначальная обработка всех качественных снимков в РАВ-конвертере, ретушь отобранных фото (10 по каждой модели). Объем - в среднем 5 моделей ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для обработки фото

    $100

    Нужен человек, который будет обрабатывать фото для магазина бужутерии. Фото как самих украшений, так и модели в этих украшениях. Фото с моделью: нужно будет также вырезать модель и перемещать на другой фон, так ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинки для разделов меню

    Всем привет! Нужно создать картинки или найти подходящее фото для главной страницы сайта (4шт). Сайт в приложении Если все пойдет удачно, то будем работать на постоянной основе. УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОКИ СРАЗУ!

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вырезать объекты с 3 фотографий

    $10

    Добрый день. Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать фотографию одну

    В приложении фотография ( для рекламы джинс) ,необходимо обработать профессионально - - Фон изменить на белый - Отретушировать лицо ( обработать) - Лицо на фото получилось вытянутым,необходимо чуть чуть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад