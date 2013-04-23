Обработать 12 фоток

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок265 просмотров

фото продукции на белом фоне, что сделать

убрать фон (прозрачный бекграунд нужен)

подчистить мелкие дефекты

фотки макро, продукция небольшая по размерам

пример фото https://dl.dropboxusercontent.com/u/1008628/prev_photo.zip

12 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро и качественно - рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад