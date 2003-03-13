Заменить на фото покрытие столешницы

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок365 просмотров

Требуется на прикрепленном фото заменить покрытие столешницы на светло-бежевый мрамор. Столешница должна получиться привлекательной!

Все заявки скрыты.

12 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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