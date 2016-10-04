Обработать (сделать белый фон) 5 фотографий с товаром

Приветствую!

Есть более 100 фотографий с товаром и упаковкой (формат наручных часов) , сфотографировано любительски на зеркалку почти на белом фоне без достаточного освещения.

Нужно сделать 5 фотографий, убрать задний фон, сделать белый, возможно добавить теней, подкорректировать продукт для продажи. (пример http://www.chasiki.by/sites/c38/5be/c385be858/sochi2.jpg)

Бонус (не обязательно) - если получиться красиво вырезать, можно сделать еще 4 фото, фото с товаром к примеру на руке человека, кода он занимается спортом, или добавить эффект товара в воде и т.д.

Спасибо!