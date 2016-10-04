Обработать (сделать белый фон) 5 фотографий с товаром

Обработка фотографийЗавершен10 заявок183 просмотра
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Приветствую! 

Есть более 100 фотографий с товаром и упаковкой (формат наручных часов) , сфотографировано любительски на зеркалку почти на белом фоне без достаточного освещения. 

Нужно сделать 5 фотографий, убрать задний фон, сделать белый, возможно добавить теней,  подкорректировать продукт для продажи. (пример http://www.chasiki.by/sites/c38/5be/c385be858/sochi2.jpg)

Бонус (не обязательно) - если получиться красиво вырезать, можно сделать еще 4 фото,   фото с товаром к примеру на руке человека,  кода он занимается спортом, или добавить эффект товара в воде и т.д.

Спасибо!   

7 лет назад
hbsv
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
7 лет назад
$5
1 день
Все прошло на высшем уровне, рекомендую к сотрудничеству )
Рекомендую Сергея как добросовестного и коммуникабельного заказчика. Спасибо.
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