Обработка 5 фотографий

Добрый день. Есть 5 картинок: http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyBeauty.main.png http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyDenise.main.png http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyMonica.Main.jpg http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyElegia.Main.jpg http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyLuxury.Main.jpg Необходимо: Перерисовать 5 картинок выше таким образом чтобы 1. ноги не перекрещивались и не пересекали друг друга 2. обе ноги были на полу (в одной плоскости - пол дорисовывать не нужно). Пример как должно быть ...