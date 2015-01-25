Обработка 5 фотографий

Из исходных файлов фотосессии нужно создать 1. изображения товара для интернет-магазина (обработка+обтравка+белый фон) 2. создать лук в 2-3 стилях с использованием 1 товара (пример во вложении) 3. создать монтаж (изображение) для демонстрации размеров и пропорций сумки на ...
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Необходимо обработать 5 фотографий баночек косметики, для установки их в интерент магазин. Сделать фотографии на прозрачном фоне и при необходимости подретушировать их.
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