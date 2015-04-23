Обработка фото

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Завершен23 заявки338 просмотров

Тематика мебель

Просьба указать сроки и стоимость за обработку 1 фото

ТЗ во вложении

10 лет назад
Elinkas
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gridius13
Орест 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Очень ответственный исполнитель. Быстро и в сроки сделал то, что нужно. Будем работать на постоянной основе. Кто хочет получить отличный результат - рекомендую!
Чудовий роботодавець та людина, всі зобов'язання виконано. Плануєм працювати на тривалій основі!

Заявки фрилансеров

gridius13
Орест 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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