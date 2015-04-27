Обработка фото - размывка фона.

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  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок196 просмотров

Добрый день!

Нужно обработать 20 фото биокаминов.

Срок 1-2 дня. Ссылку на облако кину.

Обрабатываем: 7047, 6990,7076,7166, 7101, 7233, 7298,7618,7632,7636,7665,7672,7697,7721,7328,7350,7394,7447,7540,7576

10 лет назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Отлично поработали с Натальей по корректировке фото. Быстрая связь, четкое понимание задачи, грамотные и четкие вопросы. Планирую второй проект с Натальей. Рекомендую!
Отлично сработались с Юлией. Грамотный и приятный в общении заказчик.Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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