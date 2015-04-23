Необходимо, согласно примеру, придумать несколько (3-5) вариантов реализации задних фонарей автомобиля. Основное требование - это должно быть красиво! Вычурных изгибов и абстрактных загогулин не надо. Прежде чем оставлять заявку, изучите тему, посмотрите в Интернете, какие ...
Подготовка двух фотографий к печати
Имеется две фотографии, на каждой изображены лица двух людей на фоне кафе. Требуется поработать над яркостью и цветами, чтобы при печати на качественной фотобумаге получилось яркое и красочное изображение. На выходе нужно несколько вариантов обработки для каждого фото, чтобы методом пробы выбрать после печати лучшее.
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