Подготовка двух фотографий к печати

Имеется две фотографии, на каждой изображены лица двух людей на фоне кафе. Требуется поработать над яркостью и цветами, чтобы при печати на качественной фотобумаге получилось яркое и красочное изображение. На выходе нужно несколько вариантов обработки для каждого фото, чтобы методом пробы выбрать после печати лучшее.