Подготовка двух фотографий к печати

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен26 заявок256 просмотров

Имеется две фотографии, на каждой изображены лица двух людей на фоне кафе. Требуется поработать над яркостью и цветами, чтобы при печати на качественной фотобумаге получилось яркое и красочное изображение. На выходе нужно несколько вариантов обработки для каждого фото, чтобы методом пробы выбрать после печати лучшее.

10 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличная и оперативная работа!
С Александром приятно работать. Суть задания изложена доступно, оплата моментальная. Спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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