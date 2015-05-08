Задние фонари для автомобиля

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки1657 просмотров
#1$30
#2$5

Необходимо, согласно примеру, придумать несколько (3-5) вариантов реализации задних фонарей автомобиля. Основное требование - это должно быть красиво! Вычурных изгибов и абстрактных загогулин не надо. Прежде чем оставлять заявку, изучите тему, посмотрите в Интернете, какие бывают красивые задние фонари у машин.

Прежде чем делать что-то, задайте вопросы. Если у вас нет вопросов, либо вы телепат, либо вы гений. В противном случае конкурс вы не выиграете.

10 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победители конкурса

marina-andreeva
27 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкурсе и предложенные работы!
Анастасия ставит понятно задачу для выполнения, быстро отвечает на сообщение. Очень приятно работать с ней, рекомендую!
YaHAN
41 год
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2
Спасибо за участие в конкурсе и предложенные работы!
Анастасия, приятный человек, оперативно отвечает на сообщения, что не мало важно, при отдаленном сотрудничестве! От конкурса остались только положительные впечатления) с уверенностью, рекомендую!

Заявки фрилансеров

marina-andreeva
27 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1
YaHAN
41 год
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2

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