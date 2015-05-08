Задние фонари для автомобиля

# 1 — $ 30 # 2 — $ 5

Необходимо, согласно примеру, придумать несколько (3-5) вариантов реализации задних фонарей автомобиля. Основное требование - это должно быть красиво! Вычурных изгибов и абстрактных загогулин не надо. Прежде чем оставлять заявку, изучите тему, посмотрите в Интернете, какие бывают красивые задние фонари у машин.

Прежде чем делать что-то, задайте вопросы. Если у вас нет вопросов, либо вы телепат, либо вы гений. В противном случае конкурс вы не выиграете.