Обработка фотографий

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Закрыт35 заявок424 просмотра

Нужно обработать фотографии. Некоторые чисто подогнать под нужный размер с обрезкой. У других надо сделать обтравку, удалить фон и добавить текст Пишите сразу цены отдельно за обрезку и отдельно за обтравку с добавлением текста. Пример в аттаче

12 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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