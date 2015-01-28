Обработка фотографий

$50
Обработка фотографийЗавершен1 заявка112 просмотров
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Обработать 45 фотографий для интернет магазина убрать лишние предметы.

10 лет назад
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$40
1 день
Владимир все сделал качественно и в срок, работой доволен.
В очередной раз Антон проявил себя ответственным и положительным заказчиком.Оплата мгновенная.От сотрудничества остались 100% положительные эмоции.Рекомендую!