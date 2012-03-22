Отредактировать фотографию

На фотографии карточка с мелким рисунком. На ней надо убрать одну надпись и прорисовать сетку аккуратно. Плз, без шуточек, ничего нелегального. Это моя карточка и мне надо послать ее копию в сильно мусульманскую страну. И я не хочу, что бы там в курсе были что я американсец по понятным причинам. Фрагмент для редактирования приколот. Убрать надо надпись обведенную красным.

Как водится, для ускорения выбора проще всего продемонстрировать умение не на словах, а на деле. Покажите как вы умеете на кусочке обведеном зеленым. Пишите в контакты в профайле