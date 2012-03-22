Отредактировать фотографию

$50
Обработка фотографийЗавершен4 заявки282 просмотра
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На фотографии карточка с мелким рисунком. На ней надо убрать одну надпись и прорисовать сетку аккуратно. Плз, без шуточек, ничего нелегального. Это моя карточка и мне надо послать ее копию в сильно мусульманскую страну. И я не хочу, что бы там в курсе были что я американсец по понятным причинам. Фрагмент для редактирования приколот. Убрать надо надпись обведенную красным.

Как водится, для ускорения выбора проще всего продемонстрировать умение не на словах, а на деле. Покажите как вы умеете на кусочке обведеном зеленым. Пишите в контакты в профайле

12 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NUhalz
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа несложная, сделана без малейших вопросов, с первого раза, без единого лишнего слова. Виктор сделал образец продемонстрировав свои возможности и через пару часов выдал результат в лучшем виде.
Очень рад сотрудничеству. Четкое задание. Оплата в срок.
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