Работа с фильтрами

Здравствуйте, ув. Веблансеры! Необходимо перевести готовый макет страницы A4 из Photoshop'a в CorelDraw. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа выполнена в программе Photoshop CS 3
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