Пакетная обработка фотографий в Lightroom

$250
Обработка фотографийЗакрыт19 заявок693 просмотра
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Пакетная обработка фото в лайтруме и (желательно) верски фотокниг

Тематика - свадебное фото

Тип сотрудничества - постоянное

Объем работы - около 1000 фото

Характер работы - полная цветокоррекция в ЛР, кисть ЛР для ретуши лиц

Стоимость - 5 000 р

Восзожная периодичность - от 3 заказов в месяц

Требования к обработчику

1 и самое главное - наличие художественного вкуса

2 умение сделать серию фото единообразной и одном ключе, выдержать цвет, свет, контрастность с разных частей съемки так, чтобы выглядело единым целым

3 Сроки - от недели

Верстка - стоимость работы 200 рублей за разворот

12 лет назад
elenazotova
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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