Отрисовка по фотографии

Добрый день. Собственно говоря почти все в названии. Нужно качественно вырезать кошку, кошка пушистая, сидит копилкой. Рассмотрю ваши предложения и цены. Наличие портфолио крайне желательно, так как кошка нужна для сайта и качественная насколько возможно ...
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Необходимо из фото сделать картинку. интересует стоимость!
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