Переделать фотку

Привет всем.

Мне надо чтоб вы переделали одну фотку.

Надо сделать так чтоб

типа едит на большой скорости, на на заднем плане ночной город, огни и все такое. спецэфекты, размытие, коляса крутяться и тд. и тп. короче на ваше усматрение чтоб было класно!!!

Фотка сообственно находиться здесь -

http://www.slavenok.info/photo/Maks.jpg

пишите собствено в агент или на

мыло: [email protected]