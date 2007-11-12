Переделать фотку

$5
Обработка фотографийЗавершен6 заявок346 просмотров
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Привет всем.

Мне надо чтоб вы переделали одну фотку.

Надо сделать так чтоб

типа едит на большой скорости, на на заднем плане ночной город, огни и все такое. спецэфекты, размытие, коляса крутяться и тд. и тп. короче на ваше усматрение чтоб было класно!!!

Фотка сообственно находиться здесь -

http://www.slavenok.info/photo/Maks.jpg

пишите собствено в агент или на

мыло: [email protected]

16 лет назад
slava911
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
joohny
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
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