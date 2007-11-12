Переделать фотку

Требуется улучшить качество фотографий. Ваши уловия и цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем.
Мне надо чтоб вы переделали одну фотку.
Надо сделать так чтоб
типа едит на большой скорости, на на заднем плане ночной город, огни и все такое. спецэфекты, размытие, коляса крутяться и тд. и тп. короче на ваше усматрение чтоб было класно!!!
Фотка сообственно находиться здесь -
http://www.slavenok.info/photo/Maks.jpg
пишите собствено в агент или на
мыло: [email protected]
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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