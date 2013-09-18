Создание необычного коллажа

Обработка фотографийЗавершен1 заявка116 просмотров
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Для магазина подарков требуется из двух фотографий чайника и чашки создать одно фото, но чтобы это был целый сервиз.

10 лет назад
russ
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$60
1 день
Мне нужно было срочно из двух картинок создать небольшой коллаж. Это были чашка и чайник, а мне требовался из них целый сервиз. Вопрос был срочный и меня очень порадовало, что Андрей откликнулся на мою просьбу практически через пару минут. Я ожидала увидеть обычный коллаж, но надо отметить, что Андрей просто настоящий мастер своего дела! Меня ждал в итоге восхитительный сервиз, очень оперативно созданный его руками с помощью, напомню, только чашки и чайника. Андрей, спасибо большое за работу! Очень здорово!
Заказчик исключительно положительный. Оперативная связь, понятное тз, все файлы для работы были предоставлены, оплата без проблем! Рекомендую