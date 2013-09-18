Создание необычного коллажа

Мне нужно было срочно из двух картинок создать небольшой коллаж. Это были чашка и чайник, а мне требовался из них целый сервиз. Вопрос был срочный и меня очень порадовало, что Андрей откликнулся на мою просьбу практически через пару минут. Я ожидала увидеть обычный коллаж, но надо отметить, что Андрей просто настоящий мастер своего дела! Меня ждал в итоге восхитительный сервиз, очень оперативно созданный его руками с помощью, напомню, только чашки и чайника. Андрей, спасибо большое за работу! Очень здорово!