Залить фон изображения одним цветом

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки328 просмотров
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Необходимо для шести (6) фотографий велосипедов залить фон белым или серым.

12 лет назад
Petrovski34
Сергей 
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sinise
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня