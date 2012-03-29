Вставить строчку

$5
Обработка фотографийЗакрыт14 заявок195 просмотров
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Нужно на фото вставить строчку так, чтобы было одинаково с остальным строчками.

12 лет назад
kovak123
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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