Пакетная ретушь фото

Обработка фотографийЗакрыт25 заявок522 просмотра
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Требуется человек на постоянной основе .

Обработка от 10 фотографий. Без цветокоррекции.

Ретуширование нестандартного фото.

Имеется черная дырка в фотографии, её надо заретушировать,что бы она сливалась с остальным фотом.

Во вложении ПРимеры,тестовые задания.

Три типа сложности ,которые бывают.

Пишите свои цены и сроки выполнения за 10 фото.

Предпочтения буду отдавать тем. кто знаком с такого типа фото.

А так же кто выполнит тестовое задание.

Во вложении три ситуационных варианта, Интересуте цена по каждому Из них.

Во вложении три ситуационных варианта тестовых задания.

Интересует цена по каждому из них.Для прозрачности расчета стоимости работ.

В варианте 1 ,убрать штатив в отражении.зеркала. Ничего больше не выравниваем

Вариант 2. Можно убрать только черный инструмент. Меня интересует только залатанная центральная часть фото.

Ваиант 3, думаю понятно.

12 лет назад
pankp
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BIO23dMod
Борис 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$1
5 дней
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