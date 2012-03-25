Здравствуйте! Оперативно необходимо обработать 3 фото под дизайн существующего сайта - предоставить в необходимом размере в формате PNG, PSD. Два фото есть, третье нужно подобрать. Исходник дизайна также есть. Готовую работу необходимо предоставить сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Художественная обработка фотографий, 5 фото эффекты тунеля, timelaps и так далее. Фотографии интерьерные моделей и платьев на них. Обязательны примеры Ваших работ. Срок 1-2 дня
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