Требуется обработать фото

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок417 просмотров
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Исходник во вложении, нужно немного обработать фото, а именно сделать ткань посередине более похожую на кожу

типа этого:

http://www.acover.ru/published/publicdata/SHOPSCRIPT/attachments/pd/5/IMG_9138_3e677.750.jpg

Просьба варианты можно частично обработанные выслать на [email protected]

Нужно добавить типа глянца чтоли, чтобы посередине ткань смотрелась как кожа.

А то клиенты думают что посередине ткань а не кожа.

И пустить полоски посередине прострочку как на фото выше.

12 лет назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
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