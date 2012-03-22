Требуется обработать фото

нужно вырезать объект из фото и наложить на другой фон, изменить цвет объекта (2-3 цвета)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходник во вложении, нужно немного обработать фото, а именно сделать ткань посередине более похожую на кожу
типа этого:
http://www.acover.ru/published/publicdata/SHOPSCRIPT/attachments/pd/5/IMG_9138_3e677.750.jpg
Просьба варианты можно частично обработанные выслать на [email protected]
Нужно добавить типа глянца чтоли, чтобы посередине ткань смотрелась как кожа.
А то клиенты думают что посередине ткань а не кожа.
И пустить полоски посередине прострочку как на фото выше.
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