Требуется обработать фото

Исходник во вложении, нужно немного обработать фото, а именно сделать ткань посередине более похожую на кожу

типа этого:

http://www.acover.ru/published/publicdata/SHOPSCRIPT/attachments/pd/5/IMG_9138_3e677.750.jpg

Просьба варианты можно частично обработанные выслать на [email protected]

Нужно добавить типа глянца чтоли, чтобы посередине ткань смотрелась как кожа.

А то клиенты думают что посередине ткань а не кожа.

И пустить полоски посередине прострочку как на фото выше.