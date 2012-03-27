Выбрать фотографии и переименовать их

В наличии есть 2369 фотографий различных предметов ручной работы. Каждый предмет представлен от одной до десяти фото.

Вам необходимо выбрать лучшие на ваш взгляд фото предмета (до 4 штук) и переименовать их порядковым числом. Некоторые фото перевернуть. Разложить по папкам. Остальные фотографии удалить.

Подробности объясню исполнителю.

Оплату в размере 500 р. вы получаете после готовности работы.

Срок 1 день.