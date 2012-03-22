Обработать 2 фото

Обработка фотографийЗавершен3 заявки142 просмотра
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Здравствуйте,

нужно сегодня обработать два личных фото. Качество должно быть отличным. Подробности выбранному исполнителю.

Указывайте пожалуйста примерную стоимость работы.

12 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$9
1 день
Андрей, большое спасибо за качественную работу!
Хороший заказчик ! Было расписано понятное задание, оплата без проблем ! рекомендую.
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