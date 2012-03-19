Вырезать людей из фона. Срочно!

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок282 просмотра
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Всем добрый день!!

Есть фотографии детишек с разным реквизитом. Фото сделаны в студии.

Что необходимо сделать:

1. Вырезать очень аккуратно, края не сильно резкие, волосы хорошо изолированы.

2. Ничего кроме вырезания не требуется!

3. Сбросить фото в psd-формате, обязательно с маской слоя, чтобы я могла подправить, если что.

Всего около 10 фото, это ориентировочно!

Очень срочно. Желательно, кто сможет, приступить прямо сейчас. И сориентируйте по стоимости.

12 лет назад
Alinajolli
Ковбан 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов
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