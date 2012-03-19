Вырезать людей из фона. Срочно!

Всем добрый день!!

Есть фотографии детишек с разным реквизитом. Фото сделаны в студии.

Что необходимо сделать:

1. Вырезать очень аккуратно, края не сильно резкие, волосы хорошо изолированы.

2. Ничего кроме вырезания не требуется!

3. Сбросить фото в psd-формате, обязательно с маской слоя, чтобы я могла подправить, если что.

Всего около 10 фото, это ориентировочно!

Очень срочно. Желательно, кто сможет, приступить прямо сейчас. И сориентируйте по стоимости.