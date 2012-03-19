Подбор фото и монтаж: внедрение в кадр баночки чая

Задача: найти/отобрать фотографии, ассоциирующиеся с определенной страной, и вставить в них пластиковую бутылочку или железную баночку некоторого напитка.

Требования к фотографиям: высокое разрешение и качество, яркие сочные краски – формат рекламных изображений. Фотографии должны быть связаны с некой страной. В качестве примера рассмотрим Францию (нужная страна будет сообщена при утверждении заказа): это могут быть узнаваемые виды французской природы или городов, фотографии национальной кухни, флаг или герб в кадре, национальные костюмы и т.д. Фотографии для обработки могут быть найдены в открытых источниках или куплены в фотобанках (второе оптимальнее для снижения вероятности того, что кто-то увидит две фотографии до и после внедрения продукта). Готовые изображения должны быть реалистичными, внедрение продукта в кадр должно быть абсолютно незаметным.

Материалы от заказчика: Сюжеты, идеи необходимых фотографий будут предоставлены (инициатива не запрещена, вы можете предложить дополнительные варианты фотографий для внедрения продукта). Так же будут предоставлены фотографии продукта, сфотографированные под разными ракурсами (фотографии высокого разрешения, но требуют цветокоррекции).

Объем работы, сроки и бюджет: Необходимо подготовить 15-20 изображений. Время на работу: 4-5 дней с получения заказа. Оплата поштучно, цена – вопрос торга (жду ваши предложения).

Обязательное тестовое задание! Тест: подготовка 1-2 изображений (они будут оплачены в случае получения заказа).

Контакты: [email protected]. Присылайте пожалуйста ссылки на портфолио, предложения по цене и дополнительные вопросы, если такие есть.