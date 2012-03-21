Обработать PDF-файл и вычленить телеф. номера

В приложении к проекту находится файл, который нужно обработать и вычленить из соответствующего столбца на всех страницах номера телефонов.

Затем поместить все собранные телефонные номера в один столбец (но в разные ячейки) файла в формате Эксель.

Работу нужно выполнить СРОЧНО!!! До завтрашнего утра.

В отклике на проект - выставляйте сразу свою ЦЕНУ!!!