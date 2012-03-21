Обработка фотографий кожаных изделий для сайта

Добрый день всем! Помогите нужно срочно!! Поменять у фотографий фон на просто белый, т.е. нужны просто картинки на белом фоне и убрать блики по возможности. Пример фото в приложении, всего 8 фоток. бюджет 200 руб. С уважением, Ольга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима обработка в фотошопе и др. фотографий, сделанных с высоким разрешением:
нужно убрать "грязный" естественный фотографический фон ("выдернуть" из фото только объект), подретушировать, замазать изъяны, где необходимо, подкорректировать, где нужно освещенность и цвет; возможно, пока еще не решил, добавить логотип (будет предоставлен в нужном формате)
На первом этапе - около 600 фотографий.
Тест-фотографию для оценки качества работы предоставлю.
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